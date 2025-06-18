亞洲聯合基建（0711）發盈警，預期集團於截至2025年3月31日止年度，將錄得淨虧損不超過2.75億元，對比2024年3月31日止年度則錄得盈利7200萬元。
公司解釋，全年轉盈為虧乃主要由於集團於以審慎態度進行重新評估，由於集團若干項目的收回存在不確定性，故撇銷該等項目的合約資產；及因應集團旨在優化資產運用及提升營運效率的戰略政策，而於上一年度出售租賃土地所獲變現收益所致。
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