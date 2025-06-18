公司解釋，全年轉盈為虧乃主要由於集團於以審慎態度進行重新評估，由於集團若干項目的收回存在不確定性，故撇銷該等項目的合約資產；及因應集團旨在優化資產運用及提升營運效率的戰略政策，而於上一年度出售租賃土地所獲變現收益所致。

其他報道

謝瑞麟料全年虧損收窄至不超過2億元

日本大地震傳聞 香港快運：調整了東京大阪7月初至8月間航班

內地AI初創稀宇科技據報最快年內來港上市估值料達30億美元 阿里曾領投

海天味業暗盤升約半成 一手帳賺190元

京東物流：在沙特自營物流體系全面建成 推出海外快遞品牌JoyExpress

外管局：港澳居民大灣區購房跨境匯款安排擬推廣至全國

平保減持富力

AI教父：AI有20%機率完全取代人類 法律助理、客服等職業易被炒魷

貿發局：第二季香港出口商信心受關稅戰影響減弱 維持今年出口增長3%預測

港航向員工發電郵 機組人員可自願轉職地勤或半職 重申無裁員計劃

全日沽空金額減12% 阿里沽空增21%

匯豐信用卡優先預售NCT DREAM演唱會門票 拓Mastercard與Live Nation合作

蘿蔔快跑獲運輸署批准 擴大自動駕駛測試路段

恒指收市跌269點 科指跌1.4% 成交不足2000億見兩周低

京東劉強東：加快海外進軍策略 明年於歐洲推電商平台

領展據報洽購悉尼倉庫 估值或達1億美元

國信證券：周大福發CB以提升單店盈利水平 調高今後3年盈利預測

Airwallex在港推Airwallex雲匯收益

香港電訊伙Perplexity 向指定客戶提供一年免費Perplexity Pro服務

滬深三大指數小幅高收 滬指升0.04%

據報匯豐考慮強制員工每周最少回辦公室3天