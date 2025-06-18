moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

亞洲聯合基建盈警 料全年轉蝕最多2.75億元

亞洲聯合基建（0711）發盈警，預期集團於截至2025年3月31日止年度，將錄得淨虧損不超過2.75億元，對比2024年3月31日止年度則錄得盈利7200萬元。

公司解釋，全年轉盈為虧乃主要由於集團於以審慎態度進行重新評估，由於集團若干項目的收回存在不確定性，故撇銷該等項目的合約資產；及因應集團旨在優化資產運用及提升營運效率的戰略政策，而於上一年度出售租賃土地所獲變現收益所致。

其他報道

謝瑞麟料全年虧損收窄至不超過2億元

日本大地震傳聞 香港快運：調整了東京大阪7月初至8月間航班

內地AI初創稀宇科技據報最快年內來港上市估值料達30億美元 阿里曾領投

海天味業暗盤升約半成 一手帳賺190元

京東物流：在沙特自營物流體系全面建成 推出海外快遞品牌JoyExpress

外管局：港澳居民大灣區購房跨境匯款安排擬推廣至全國

平保減持富力

AI教父：AI有20%機率完全取代人類 法律助理、客服等職業易被炒魷

貿發局：第二季香港出口商信心受關稅戰影響減弱 維持今年出口增長3%預測

港航向員工發電郵 機組人員可自願轉職地勤或半職 重申無裁員計劃

全日沽空金額減12% 阿里沽空增21%

匯豐信用卡優先預售NCT DREAM演唱會門票 拓Mastercard與Live Nation合作

蘿蔔快跑獲運輸署批准 擴大自動駕駛測試路段

恒指收市跌269點 科指跌1.4% 成交不足2000億見兩周低

京東劉強東：加快海外進軍策略 明年於歐洲推電商平台

領展據報洽購悉尼倉庫 估值或達1億美元

國信證券：周大福發CB以提升單店盈利水平 調高今後3年盈利預測

Airwallex在港推Airwallex雲匯收益

香港電訊伙Perplexity 向指定客戶提供一年免費Perplexity Pro服務

滬深三大指數小幅高收 滬指升0.04%

據報匯豐考慮強制員工每周最少回辦公室3天