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香港興業全年虧損擴大至7.86億 不派末期息

香港興業（0480）公布，截至今年3月底止全年股東應佔虧損7.86億元，較對上一年虧損4.68億元進一步擴大，每股虧損0.529元，不派末期息。

期內收入17.53億元，按年跌55.5%。截至今年3月31日，集團應佔土地儲備面積合計860.9萬平方呎（包括由合營公司持有的土地），待履行相關條款及條件後，該等土地將用作物業發展。

香港興業團持有50%權益的愉景灣於2025財年繼續推進「愉景灣2.0藍圖」。按照總綱圖則第7.0E號，愉景灣北部的新住宅發展項目將增加超過130萬平方呎總樓面面積，提供超過1,400個住宅單位，坐擁中央公園的翠綠環境。項目首批約320個單位現正施工，暫定於2025年底或2026年初開售。

 

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