聯儲局的議息聲明指出，前景面臨的不確定性已經減弱、但仍偏高，雖然利率點陣圖顯示，仍預計今年底前減息2次，不過，聯儲局將2026年減息預期調低一次，使未來預期減息次數減至4次，即合共減息1厘。預計2027年底利率為3.4厘，此前估計為3.1厘。

聯儲局最新發布經濟預期，通脹指標核心PCE，預料2025年為3.1%，3月估計為2.8%。預料2025年GDP將增長1.4%，3月時預料增加1.7%。

從點陣圖可見，19名聯儲局官員中，有7名預期年底前無需減息，較3月時的4位多。

鮑威爾表示，「由於經濟依然穩健，聯儲局可以花時間真正觀察未來會發生什麼。通貨膨脹和其他影響的規模有許多可能性。因此，如果我們等待幾個月或更長時間來真正了解通貨膨脹的傳導機制以及對支出、招聘和所有這些方面的影響，我們就能做出更明智、更好的決定」。

點陣圖轉變似乎表明，政策制定者對利率走向的看法出現更大分歧，當被問及這種分歧時，鮑威爾淡化了此類預期的重要性。他表示，鑒於經濟的高度不確定性，「沒有人會堅定地堅持利率路徑不變」。

鮑威爾表示，關稅對經濟的影響規模極不確定，但貨幣政策已做好應對準備。鮑威爾表示，委員會仍然預計關稅將對最終價格產生影響，但需要一定時間。

鮑威爾表示，「關稅的成本最終必須由某方承擔，其中一部分將落在最終消費者身上」，「我們知道這一點，因為企業這麼說，過去的數據也顯示如此」，「我們知道這會發生，只是想在過早做出判斷之前先觀察一下」。鮑威爾表示，目前尚不清楚消費者將承擔多少，但預計今年夏天將了解更多關於關稅的資訊。

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