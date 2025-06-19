伊朗拒絕向以色列投降，特朗普周三再開戰情室會議，他表示尚未就是否參戰做出最終決定。但據西方國家官員透露，美國可能在24小時內攻擊伊朗。

個股方面。微軟據悉擬再裁員數千人，主要集中於銷售崗位。日本製鐵完成以141億美元收購美國鋼鐵公司 的交易，並與美國政府訂立國家安全協議。

道瓊斯工業平均指數收跌44點，跌幅0.11%，報42171點。標普500指數收跌1點，跌幅0.04%，報5980點。納斯達克綜合指數收漲25點，或0.13%，報19546點。

Visa跌4.88%，報340.38美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低107點，而高盛升1.7%，報635.24元，貢獻道指65點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報196.58元，升0.48%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報173.32元，跌1.49%，亞馬遜(美：AMZN)收市報212.52元，跌1.07%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報695.77元，跌0.2%，英偉達(美：NVDA)收市報145.48元，升0.94%，微軟(美：MSFT)收市報480.24元，升0.46%，Tesla (美：TSLA)收市報322.05元，升1.8%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.36%，報540點。德國DAX指數收跌0.5%，報23317點；法國CAC 40指數跌0.36%，報7656點；英國富時100指數收漲0.11%，報8843點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.83%，報7192點。

美國2年期債息曾跌最多1.76%，是6月12日後最大跌幅，當日跌幅為1.95%。低見3.8824厘，是6月13日3.8514厘後最低。收市報3.9414厘，是6月12日後收市新低，當日報3.9077厘。連跌2日，累計跌0.025厘，對上一次連跌2日是6月12日。

美國10年期債息曾升最多0.45%，是6月16日後最大升幅，當日升幅為1.35%。高見4.4087厘，是6月17日4.4443厘後最高。收市報4.3909厘，是6月16日後收市新高，當日報4.4462厘。

美2年期10年期債息差曾高見45.935基點，是6月17日48.885基點後最闊。收市報44.526基點，是6月16日後收市最闊，當日報47.559基點。

美3個月10年期債息差曾轉倒掛，低見0.729基點，是6月13日8.878基點後最闊。收市轉正，息差報5.11基點，是6月13日後收市最窄，當日報3.199基點。連續兩日收窄，累計3.414基點，對上一次連續2日是6月12日。

金龍指數曾跌最多1.12%，是6月17日後最大跌幅，當日跌幅為1.86%。低見7171.22點，是6月4日7161.98點後最低。收市報7192.65點，是6月3日後收市新低，當日報7109.72點。連跌2日，累計跌190.66點，對上一次連跌2日是6月13日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是6月11日。

道指曾跌最多0.23%，是6月17日後最大跌幅，當日跌幅為0.9%。低見42118.23點，是6月13日42081.09點後最低。收市報42171.66點，是5月28日後收市新低，當日報42098.7點。連跌2日，累計跌343.43點，對上一次連跌2日是6月5日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是6月5日。

標指曾跌最多0.18%，是6月17日後最大跌幅，當日跌幅為0.97%。低見5971.89點，是6月13日5963.21點後最低。收市報5980.87點，是6月13日後收市新低，當日報5976.97點。連跌2日，累計跌52.24點，對上一次連跌2日是5月21日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是6月5日。

納指曾升最多0.72%，是6月16日後最大升幅，當日升幅為1.68%。高見19660.77點，是6月17日19666.56點後最高。收市報19546.27點，是6月16日後收市新高，當日報19701.21點。

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