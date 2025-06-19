個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.76%，折合報507.24元；阿里巴巴（9988）跌1.33%，折合報111.35元；美團（3690）跌3.16%，折合報132.22元；匯控（0005）升1.14%，折合報92.92元；建行（0939）跌0.05%，折合報7.61元。

道期現跌0.208%；標期現跌0.18%；納期現跌0.24%。日本東證指數現跌0.37%；韓國KOSPI指數現跌0.02%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.16%。

VIX指數隔晚跌6.75%或1.46點，報20.14點。

紐油現跌0.18%或0.14美元，報75美元；布油現跌0.62%或0.48美元，報76.22美元；金價現升0.32%或10.83美元，報3380.21美元；LME 銅期貨隔晚跌0.13%或13.5美元，報9655.5美元。比特幣現升0.19%或208.25美元，報105044.4美元；美國10年期債息現升0%或0厘，報4.3909厘。

今日焦點股份可留意：

海天味業（3288）上市，定價36.3元。

多間公司最快今日公布業績，包括，醫思健康（2138）、HYPEBEAST（0150）、環科國際（0657）、嘉創地產（2421）、東方（0018）、東方表行集團（0398），及莎莎國際（0178）。

香港興業（0480）全年虧損擴大至7.86億，不派末期息。

亞洲聯合基建（0711）盈警，料全年轉蝕最多2.75億元。

謝瑞麟（0417）料全年虧損收窄至不超過2億元。

內地AI初創稀宇科技據報最快年內來港上市估值料達30億美元，阿里（9988）曾領投。

京東物流（2618）：在沙特自營物流體系全面建成，推出海外快遞品牌JoyExpress。

平保減持富力（2777）。

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