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恒指低開90點 科指跌0.52% 海天味業上市升3.3%

美國高層官員據報正在籌備未來幾天對伊朗發動攻擊，而以色列國防軍稱，以色列空軍正在襲擊德黑蘭。美期、日韓台股、港股下跌。

恒指今早低開90點或0.39%，報23620點，大市成交金額30億元；國指今早低開34點或0.41%，報8559點。恒生科技指數開市報5187點，跌0.52%。上升股份比例為7.07%，下跌為7.37%，無升跌為85.54%。

藍籌9隻升，48隻下跌，28隻無升跌。石藥（1093）升0.62%，報8.18元，是升幅最大的藍籌，攜程（9961）跌2.29%，報452.6元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股5隻升，19隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是騰訊音樂－ＳＷ（1698）開市報73元，升1.04%；跌幅最大的是攜程（9961）開市報452.6元，跌2.29%。

恒指低於20天線(23721.11點)、100天線(22728.31點)200天線。科指下試50天線(5144.34點)。

海天味業（3288）上市，定價36.3元。開市報37.5元，升3.31%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，醫思健康（2138）無成交，報0.58元。

HYPEBEAST（0150）無成交，報0.167元。

環科國際（0657）無成交，報0.018元。

嘉創地產（2421）無成交，報0.64元。

東方（0018）無成交，報0.39元。

東方表行集團（0398）無成交，報3.76元。

莎莎國際（0178）開市報0.63元，無升跌。

香港興業（0480）全年虧損擴大至7.86億，不派末期息。無成交，報0.9元。

亞洲聯合基建（0711）盈警，料全年轉蝕最多2.75億元。無成交，報0.43元。

謝瑞麟（0417）料全年虧損收窄至不超過2億元。無成交，報0.69元。

內地AI初創稀宇科技據報最快年內來港上市估值料達30億美元，阿里（9988）曾領投。開市報111.6元，跌0.53%。

京東物流（2618）：在沙特自營物流體系全面建成，推出海外快遞品牌JoyExpress。開市報11.84元，跌1%。

平保減持富力（2777）。開市報0.92元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，海天味業（3288）開市報37.5元，升3.31%；皓天財經集團（1260）創52周高，見0.45元，開市報0.45元，升4.65%；創聯控股（2371）創52周高，見0.041元，開市報0.041元，升5.13%。

異動股

上升異動股，包括，樂享集團（6988）開市報0.115元，升15%；開明投資（0768）開市報0.066元，升13.79%；連連數字（2598）開市報11.56元，升10.73%；裕承科金（0279）開市報0.035元，升9.38%；移卡（9923）開市報13.78元，升9.37%；眾安在綫（6060）開市報21.95元，升7.86%；聯易融科技－Ｗ（9959）開市報2.06元，升7.85%；雲白國際（0030）開市報0.218元，升7.39%；ＭＩ能源（1555）開市報0.046元，升6.98%；道和環球（0915）開市報0.109元，升6.86%。

下跌異動股，包括，吉星新能源（3395）開市報0.7元，跌10.26%；火山邑動國際控股（1715）開市報0.33元，跌5.71%；佳兆業健康（0876）開市報0.018元，跌5.26%；建業地產（0832）開市報0.092元，跌5.15%；陽光保險（6963）開市報3.16元，跌4.82%；南京熊貓電子股份（0553）開市報4.55元，跌4.01%；聯合能源集團（0467）開市報0.74元，跌3.9%；交大慧谷（8205）開市報0.255元，跌3.77%；東建國際（0329）開市報0.39元，跌3.7%。

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