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港元拆息普遍向下 1個月HIBOR轉跌 港元續曾貶至7.85

港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR由升轉跌，跌0.52點子至0.53506%，是6月17日後最低，當日報0.52452%。對上一次由升轉跌是6月13日，當日拆息報0.5981%。

彭博終端機顯示，港元現報7.8498元升值1點子，於今晨05:00至05:05期間，曾多次貶值最多1點子，報7.85元，亦曾升值最多12點子，報7.8487元。

港元拆息、港元存息(彭博社綜合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

HIBOR

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.03點子至0.02%，是6月17日後最高；1星期HIBOR升0.14點子至0.11857%，是6月13日後最高；2星期HIBOR跌0.76點子至0.26685%，是6月16日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌1.14點子至1.52958%，是5月30日後最低；6個月期HIBOR跌1.28點子至2.23292%，是5月30日後最低；12個月期HIBOR跌0.07點子至2.97196%，是5月30日後最低。

貨幣基礎

貨幣基礎方面，上日總額減9.93億元，至總數21217.57億元，是6月11日後最低。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日減10.2億元，至總數6116.25億元，是6月11日後最低。政府發行的流通紙幣及硬幣較上一日減0.09億元，至總數131.66億元，是2024年11月25日後最低。收市總結餘為1734.64億元，較再上一日減0.19億元，總結餘是6月2日後最低。未償還外匯基金票據及債券較上一日增0.55億元，至總數13235.02億元，是6月10日後最高，其中，持牌銀行所持有數額較上一日增22.76億元，至總數12143.74億元，是6月12日後最高。

總結餘變動原因

外匯基金票據及債券所付利息或新發行量，相隔4日後，再有變動，減1800萬元。

美匯美息

美元指數現報99.065升值0.16點或0.16%。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.31758%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-3.7931%，連續3日擴闊，利差創紀錄最闊。

對上一次連續3日擴闊，是2025年6月05日，當日利差報-3.6113%。

上海銀行同業拆息(Shibor)

Shibor普遍向上。短線拆息方面，隔夜Shibor升0.1點子至1.367%，是6月17日後最高；1星期Shibor升1.9點子至1.524%，是6月5日後最高；2星期Shibor升0.3點子至1.658%，是5月30日後最高；1個月期Shibor升0.1點子至1.621%，是6月17日後最高。

中長線拆息方面，6個月期Shibor跌0.3點子至1.644%，是2020年6月4日後最低；6個月期Shibor跌0.3點子至1.644%，是2020年6月4日後最低；1年期Shibor跌0.5點子至1.671%，是5月20日後最低。

 