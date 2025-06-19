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恒指半日跌479點 科指跌2.3% 逾兩周最大跌幅 新股海天味業升0.14%

美國維持息口不變符預期，美股隔晚微跌。今早據報美國籌備未來幾日對伊朗發動攻擊，美期跌逾0.2%，跌幅輕微，相反，亞股普遍低開後跌幅擴大，當中，A股、港股跌幅較大，其中恒指、國指跌逾2%，跑輸區內主要市場，同創逾兩周最大跌幅，三大指數齊見逾兩周新低。北水續流入。

海天味業（3288）上市曾潛水最多0.69%，半日收報36.35元，升0.14%。息口不變，地產、銀行股跌。

恒指今早低開90點，高位跌57點，低位跌495點，高低波幅438點。上升股份比例為10.84%，下跌為47.43%，無升跌為41.71%。

恒指半日跌479點或2.02%，報23231點，大市成交金額1233億元；國指跌181點或2.12%，報8412點。恒生科技指數收報5090點，跌2.38%。

藍籌股成交金額444.7億元，佔大市成交36.06%；科指成份股成交金額265.5億元，佔大市成交21.53%；國指成份股成交金額371.7億元，佔大市成交30.14%。

24隻雙櫃台股，總成交0.56億元人民幣，相當於約0.62億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額減少12.97%，至131.05億元，佔大市成交10.62%。牛熊證成交金額58.89億元，減少22.68%；窩輪成交金額72.15億元，減少3.04%。

藍籌0隻升，84隻下跌，1隻無升跌。恒地（0012）無升跌，收報26.6元，是表現最好藍籌，石藥（1093）跌6.03%，收報7.64元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，28隻下跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報31.6元，升0.32%；跌幅最大的是同程旅行（0780）收報20.55元，跌9.27%。

恒指續低於20天線(23701.68點)。科指跌穿50天線(5142.4點)。

北水南下合計淨流入14.66億元，較上日增加18.05%，連續第17日流入，累計流入747.2億元，對上一次連續17日淨流入是1月13日。北水本月累計流入451.38億元，按月減少1.05%，連續第2個月減少，金額是2024年9月後新低，連續第24個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）677億元，較上日減29.75%，佔香港市場成交額由上日的26.48%增至27.44%。

三大指數表現

恒指曾跌最多2.09%，是6月2日後最大跌幅，當日跌幅為2.67%。低見23215.62點，是6月2日22668.35點後最低。連跌3日，累計跌829.51點，對上一次連跌3日是5月19日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是4月25日。

科指曾跌最多2.46%，是6月13日後最大跌幅，當日跌幅為2.6%。低見5085.96點，是6月2日5009.66點後最低。連跌3日，累計跌209.58點，對上一次連跌3日是5月26日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是5月26日。

國指曾跌最多2.19%，是6月2日後最大跌幅，當日跌幅為3.06%。低見8406.07點，是6月2日8173.75點後最低。連跌3日，累計跌317.67點，對上一次連跌3日是5月19日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是4月25日。

個股表現

點陣圖料年底前減息兩次 鮑威爾：聯儲局處於有利位置 待更多數據後再考慮調整政策。

本地地產股

新世界發展（0017）收報4.85元，跌3%。

新鴻基地產（0016）收報83.8元，跌1.7%。

長實集團（1113）收報32.95元，跌1.93%。

恒地（0012）收報26.6元，無升跌。

信和置業（0083）收報8.11元，跌1.34%。

銀行股

匯控（0005）收報91.25元，跌0.6%。

恒生（0011）收報113元，跌1.4%。

中銀香港（2388）收報34.7元，跌1.56%。

海天味業（3288）上市，定價36.3元。創上市新高，見38元，收報36.35元，升0.14%。曾跌最多0.69%，低見36.05元。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，醫思健康（2138）收報0.59元，升1.72%。

HYPEBEAST（0150）收報0.151元，跌9.58%。

環科國際（0657）收報0.018元，無升跌。

嘉創地產（2421）收報0.64元，無升跌。

東方（0018）收報0.4元，升2.56%。

東方表行集團（0398）收報3.67元，跌2.39%。

莎莎國際（0178）收報0.62元，跌1.59%。

香港興業（0480）全年虧損擴大至7.86億，不派末期息。收報0.89元，跌1.11%。

亞洲聯合基建（0711）盈警，料全年轉蝕最多2.75億元。收報0.43元，無升跌。

謝瑞麟（0417）料全年虧損收窄至不超過2億元。收報0.69元，無升跌。

內地AI初創稀宇科技據報最快年內來港上市估值料達30億美元，阿里（9988）曾領投。收報110.1元，跌1.87%。

京東物流（2618）：在沙特自營物流體系全面建成，推出海外快遞品牌JoyExpress。收報11.62元，跌2.84%。

平保減持富力（2777）。收報0.92元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，中信銀行（0998）創上市新高，見7.88元，收報7.82元，升0.77%；匯聚科技（1729）創上市新高，見7.27元，收報6.9元，跌3.63%；山東黃金（1787）創上市新高，見27.8元，收報27.2元，升0.18%；東京中央拍賣（1939）創上市新高，見4.12元，收報3.47元，跌8.44%；亞盛醫藥－Ｂ（6855）創上市新高，見72.35元，收報68.4元，跌2.63%；南山鋁業（2610）創上市新高，見32元，收報30.8元，升6.21%；舒寶國際（2569）創上市新高，見1.55元，收報1.45元，跌2.03%；MIRXES（2629）創上市新高，見35.95元，收報34.3元，跌0.58%；海天味業（3288）創上市新高，見38元，收報36.35元，升0.14%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9333.45元，收報9333.45元，升0.01%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見929.85元，收報929.85元，升0.03%；原生態牧業（1431）創52周高，見0.29元，收報0.29元，升3.57%；雲白國際（0030）創52周高，見0.255元，收報0.243元，升19.7%；自然美（0157）創52周高，見0.56元，收報0.54元，跌3.57%；宏華集團（0196）創52周高，見0.214元，收報0.205元，跌1.44%；聯合能源集團（0467）創52周高，見0.82元，收報0.78元，升1.3%；中遠海運國際（0517）創52周高，見5.42元，收報5.19元，升0.19%；中民控股（0681）創52周高，見0.036元，收報0.032元，升18.52%；胡桃資本（0905）創52周高，見1.05元，收報1.05元，無升跌；北京建設（0925）創52周高，見0.13元，收報0.129元，升0.78%。

破頂指數成份股包括，郵儲銀行（1658）創52周高，見5.47元，收報5.35元，跌1.29%。

破底股方面

7隻股份創上市新低，包括從玉智農（0875）低見0.255元，收報0.265元，跌3.64%；暢由聯盟（1039）低見0.037元，收報0.041元，跌8.89%；GC CONSTRUCTION（1489）低見0.315元，收報0.325元，跌8.45%；聲通科技（2495）低見93元，收報93.5元，跌4.49%；一脈陽光（2522）低見12.76元，收報12.86元，跌5.72%；浩柏國際（8431）低見0.185元，收報0.185元，跌7.5%；南方沙特－Ｒ（83031）低見68.46元，收報68.46元，跌0.73%。

7隻股份創52周低，包括中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，無升跌；完美醫療（1830）低見1.68元，收報1.68元，跌10.16%；久久王（1927）低見0.1元，收報0.1元，無升跌；恩典生命科技（2112）低見0.064元，收報0.064元，跌7.25%；新源萬恒控股（2326）低見0.01元，收報0.01元，無升跌；新銳醫藥（6108）低見0.034元，收報0.035元，無升跌；鈞達股份（2865）低見21.1元，收報21.4元，升0.47%。

異動股

上升異動股，包括，中油潔能控股（1759）創52周高，見3元，收報2.4元，升116.22%；吉星新能源（3395）創52周高，見1.68元，收報1.31元，升67.95%；TL NATURAL GAS（8536）收報0.42元，升47.37%；三愛健康集團（1889）收報0.47元，升38.24%；金泰能源控股（2728）收報0.046元，升35.29%；新利軟件（8076）收報0.028元，升33.33%；維天運通（2482）收報1.3元，升31.31%；MS CONCEPT（8447）收報0.04元，升29.03%；RAFFLESINTERIOR（1376）收報0.088元，升23.94%；華泰瑞銀（8006）收報0.1元，升21.95%；中能控股（0228）收報0.067元，升21.82%。

下跌異動股，包括，密迪斯肌（8307）收報0.15元，跌18.92%；帝國科技集團（0776）收報1.53元，跌18.18%；天臣控股（1201）收報0.51元，跌17.74%；健康之路（2587）收報24.75元，跌16.81%；中國育兒網絡（1736）收報0.335元，跌16.25%；火山邑動國際控股（1715）收報0.295元，跌15.71%；第七大道（0797）收報1.15元，跌15.44%；青瓷遊戲（6633）收報2.9元，跌14.96%；安莉芳控股（1388）收報0.37元，跌14.94%；MAYER HOLDINGS（1116）收報0.285元，跌14.93%；K W NELSON GP（8411）收報0.058元，跌14.71%。

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