金管局稱，今次會後發表的點陣圖（dot plot）顯示，聯儲局有可能於今年內減息共50基點。然而，市場普遍認為聯儲局未來的減息步伐仍然存在較大的不確定性，視乎美國通脹和就業數據的走勢，以及關稅措施和其他經濟政策對經濟活動的影響。

香港方面，貨幣及金融市場保持有序運作。港元匯率在5月初走強並觸發聯繋匯率制度下的「強方兌換保證」，金管局按照聯匯制度從市場買入美元、沽出港元。銀行體系總結餘因此相應上升，使拆息回落。港美息差擴闊引發套息交易，令港元在過去數周逐步走近「弱方兌換保證」的7.85水平。港元市場和拆息往後的走向存在較多的變數，特別是套息交易、港元資金供求如資本市場活動及其他季節性因素等都對其影響。倘若套息交易持續，可能會令港元匯率進一步走弱，甚至可能觸發「弱方兌換保證」，屆時金管局將按照聯匯制度買入港元沽出美元，銀行體系總結餘將相應下降，而港元拆息將會逐步回升。

美國未來減息的幅度和步伐存在頗大的不確定性，而香港目前的利率環境因為上述各種變數而可能出現變化，市民在作出置業、投資或借貸決定時，需充分考慮港元息率回升的可能性，並管理相關風險。金管局會繼續密切監察市場變化，維持貨幣及金融穩定。

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