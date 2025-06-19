大市半日沽空金額147.54億元，較上日增加35.2%，沽空金額佔大市成交比率為11.96%。
沽空金額最多股份為，恒生中國企業（2828）18.91億元，較上日增加339%，上日流通股份增1.8%或607.56萬個，至3.41億個，是6月16日後最多，當日達3.48億個。
盈富基金（2800）上日流通股份減0.16%或1000萬個，至60.37億個，是6月17日後最少，當日達60.47億個。
南方恒生科技（3033）上日流通股份增2.03%或1.8億個，至90.29億個，是2024年11月29日後最多，當日達90.31億個。
沽空增幅最多的股份為，博時央企紅利（3437）增加44951.6%，至213.99萬元；沽空減幅最多的股份為，珍酒李渡（6979）減少-96.37%，至64.81萬元。
藍籌當中，沽空比率最高的是農夫山泉（9633）沽空比率53.71%。科指股沽空比率最高的是舜宇（2382）沽空比率34%。
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