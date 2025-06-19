moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

半日沽空金額增35% 恒生中國企業增339% 南方恒生科技街貨半年高

大市半日沽空金額147.54億元，較上日增加35.2%，沽空金額佔大市成交比率為11.96%。

沽空金額最多股份為，恒生中國企業（2828）18.91億元，較上日增加339%，上日流通股份增1.8%或607.56萬個，至3.41億個，是6月16日後最多，當日達3.48億個。

盈富基金（2800）上日流通股份減0.16%或1000萬個，至60.37億個，是6月17日後最少，當日達60.47億個。

南方恒生科技（3033）上日流通股份增2.03%或1.8億個，至90.29億個，是2024年11月29日後最多，當日達90.31億個。

沽空增幅最多的股份為，博時央企紅利（3437）增加44951.6%，至213.99萬元；沽空減幅最多的股份為，珍酒李渡（6979）減少-96.37%，至64.81萬元。

藍籌當中，沽空比率最高的是農夫山泉（9633）沽空比率53.71%。科指股沽空比率最高的是舜宇（2382）沽空比率34%。

其餘請看附圖。

其他報道

金管局：港元可能走弱 或觸發「弱方兌換保證」 屆時拆息將回升

恒指半日跌479點 科指跌2.3% 逾兩周最大跌幅 新股海天味業升0.14%

中國減持美債至7572億美元 持倉創16年新低

滬深三大指數半日向下 滬指跌0.86%

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR轉跌 港元續曾貶至7.85

微軟據報擬再裁員數千人

OpenAI預計今年夏季推出GPT-5

特朗普智囊：中國善於規避晶片限制 AI只落後美國數月

三花智控據報上限定價 集資增至93億元

美國據報籌備未來幾日對伊朗發動攻擊 美期、油價跌

滬深三大指數低開 人行進行2035億人幣逆回購

恒指低開90點 科指跌0.52% 海天味業上市升3.3%

港股ADR跌54點 夜期低水175點 海天味業上市 莎莎等業績

道指跌44點 連跌兩日 金龍指數見兩周低

點陣圖料年底前減息兩次 鮑威爾：聯儲局處於有利位置 待更多數據後再考慮調整政策

北水增持建行 減持阿里影業