花旗超配互聯網、科技和消費行業，劉顯達表示，科技佔MSCI中國指數佔比達四成，外資投資港股會有資金配置科技股，另外港股估值為10倍，依然較美股、印度股市為低，有一定吸引力，另外內地要發展自己科技企業，企業可以受惠政府政策支持，例如研發開支獲稅務減免等政策。

市場關注行業內卷問題，劉顯達指出，在選股時是相關重要因素，認為應選擇較大型、實力較強，行內競爭較少的公司。花旗首選買入列表包括騰訊（0700），認為公司業務相對外賣等行業競爭較少，相對而言京東（9618）、阿里巴巴（9988）等電商，上半年受惠政府消費補貼額度，但下半年當局補貼規模或會減少。另外，首選買入亦包括比亞迪（1211），劉顯達指公司具有一定規模，可從上游供應商施壓以或保持較高的毛利率，另外市場對於未來市場行業領導者，亦會給予較高估值。

花旗上月將恒指年底目標自24500點上調至25000點，明年上半年目標訂為26000點。恒指今日中午收市回落至23231點，劉顯達指自上調以來市場對港股今年每股盈利增長由4%升至4.6%，下半年亦預期美國減息，現時對港股看法正面。