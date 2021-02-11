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匯璽III本月首錄一手成交 四房呎售3.6萬
文章日期：2021年10月3日 20:04
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新地
（0016）
旗下已屆現樓的南昌站匯璽III，今日透過招標以4388.8萬元售出6座46樓A室，屬實用1214方呎4房間隔、實呎36152元，買家成交期為360日，為匯璽III本月首宗一手成交。
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