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匯璽III本月首錄一手成交 四房呎售3.6萬

文章日期：2021年10月3日 20:04

新地（0016）旗下已屆現樓的南昌站匯璽III，今日透過招標以4388.8萬元售出6座46樓A室，屬實用1214方呎4房間隔、實呎36152元，買家成交期為360日，為匯璽III本月首宗一手成交。

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