去年開售時曾推出最高八成一按計劃，買方亦毋須提供任何入息證明文件及毋須通過壓力測試，當時定息按揭2厘，按揭年期最長3年。長實地產投資董事黃思聰指，項目至昨日 (10月3日)共累沽151伙，套現逾21億元，早前一個位於第2座前排向海特色戶售出，創分層單位成交價及呎價新高，集團接獲不少相關查詢，適逢近日一手市場聚焦沙田區，決定推售新一批單位。長實銷售助理經理陳詠慈表示，集團為讓市民能近距離了解項目優勢，特意於即日起至本月10日，於科學園中庭長廊舉辦路演，現場特設投影區，即時投放從第1座25樓B單位外望的真實景觀，並設全景360度虛擬示範單位，讓市民仿如置身於售樓處參觀示範單位。

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