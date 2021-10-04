名日．九肚山新增八成半免息免供一按「呼吸plan」
文章日期：2021年10月4日 16:16
正當中洲火炭星凱．堤岸準備推售之際，樓花期約一年半的長實（1113）沙田九肚「名日．九肚山」亦新推部份單位，包括首度推出第1座前排最高三層、共9伙3、4房向海大戶，以招標形式發售，當中3伙屬頂樓連天台特色戶。另發展商新增「置長 1306 即供付款計劃」，為買家提供最高樓價85%一按，年期為3年，期間免息免供，而買方亦毋須提供任何入息證明文件及毋須通過壓力測試，即俗稱「呼吸plan」。
去年開售時曾推出最高八成一按計劃，買方亦毋須提供任何入息證明文件及毋須通過壓力測試，當時定息按揭2厘，按揭年期最長3年。長實地產投資董事黃思聰指，項目至昨日 (10月3日)共累沽151伙，套現逾21億元，早前一個位於第2座前排向海特色戶售出，創分層單位成交價及呎價新高，集團接獲不少相關查詢，適逢近日一手市場聚焦沙田區，決定推售新一批單位。長實銷售助理經理陳詠慈表示，集團為讓市民能近距離了解項目優勢，特意於即日起至本月10日，於科學園中庭長廊舉辦路演，現場特設投影區，即時投放從第1座25樓B單位外望的真實景觀，並設全景360度虛擬示範單位，讓市民仿如置身於售樓處參觀示範單位。
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