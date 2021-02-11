星凱·堤岸首張價單涉及268伙，當中1房 62伙，實用331至348方呎，佔首批23%；2房66伙，實用462至542 方呎，佔25%；2房連儲物室66伙，實用552 至573方呎，佔25%；3房74伙，實用673 至945 方呎，佔28%。價單售價介乎726.4萬至2399.3萬元，實呎18577至25389元，提供3種付款方式，120天即供最高折扣15%，折實價617.4至2039.4萬，折實實呎15790元至21581元。整批單位價單市值32.5億元。

首批268伙 折實均呎貼二手

入場單位為1座6樓F室，實用面積331方呎1房單位，定價726.4萬，實呎21946元；折實價617.4萬，折實實呎18654元。

另外，1座6樓H室，實用568方呎，2房間隔，定價1055.2萬，實呎18577元；折實價896.9萬，折實實呎15790元，呎價為首批價單最低。

3房入場是3座6樓A室，實用673方呎，定價1267.3萬，實呎18831元；折實1077.2萬，折實實呎16006元。整批單位折實平均呎價18888元。

中洲陳志興形容開價「深鐘興奮價」

中洲置業行政總裁陳志興形容，首批開價是「深鐘興奮價」，比同區二手屋苑有5至10%折讓。他指，區內對上新盤為樓齡13年的御龍山，項目有新盤優勢。

比較去年10月大圍站柏傲莊首批折實均價18921元，星凱·堤岸僅略低約0.2%；而比該盤3期首批均呎19999元，亦只有5.5%折讓。

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