中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，項目將於今日稍後起收票，料推出實體及網上收票方便準買家，最快下周開售。問到項目加價空間，陳志興指，近期新界地皮每呎樓面地價過萬元，相信未來開售呎價將過2萬元，認為項目首批折實實呎15790元起，具有上調空間。

另外，市場關注施政報告明日公佈，預期將推出土地房屋供應政策，楊聰永指，項目推盤部署上無考慮施政報告，但他指，業內人士一片看好，認為土地房屋供應增加，有利香港經濟活動。

整體樓市方面，楊聰永表示，礙於各新盤地段及規模不同，他認為有個別新盤銷情不理想，甚至可形容為「慘淡」，認為整體樓市不算熾熱，他相信以近期市況，鐵路上蓋項目受市場歡迎。楊又預期，整體樓價今年將升5%至8%。

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