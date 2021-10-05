另一方面，當被問及「如閣下已經擁有香港永久居民身份，現時會否考慮買樓」時，高達78%的受訪準「新香港人」表示，現階段會考慮在香港投資買樓，可見他們看好香港樓市前景，尤其近年中央政府提倡「房住不炒」，並以不同措施穩定樓市，相信更多購買力將「輻射」至香港，帶動香港樓市表現。

美聯統計：「新香港人」入市比例 創4年新高

美聯移民顧問高級策略總監鄭天殷表示，根據《資本投資者入境計劃》(CIES)申請數字、獲批數字及待處理數字去分析，於2022至28年，或有多達3.67萬人獲得香港永久居民身份，相信未來數年將是「新香港人」購買力爆發的高峰，若以未來「新香港人」的數目按比例推算，其潛在購買力或足以消化約45%全港1年私樓落成量。

此外，據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處數據，以今年首8個月計算，內地買家(以買家姓名拼音辨別)佔個人買家於香港一手私宅註冊量比率錄約13.2%，較去年同期約9.9%回升約3.3個百分點，比率創4年同期新高，超越未封關前19年首8個月約11.2%。而由於目前中港兩地尚未完全通關，故上述以買家姓名拼音辨別的內地買家中，估計不少均為早年移民香港並持有本地永久性居民身份證的「新香港人」。

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