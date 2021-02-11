南豐集團香港地產處執行董事許謙讓表示，LP10今日加推6號價單，涉及101伙，實用面積由447方呎至1,526方呎，涵蓋2房至4房單位，定價1035.4萬至3622.1萬元，實呎21650至26231元。最高折扣樓價直減20.5%，折實價823.2萬至2879.6萬元，折實實呎17211至20855元。價單平均呎價為23,586元，折實後平均折實呎價18,751元，比上月底公開的5號價單17,436元，再推高7.5%。

新價單提供41伙，首度推出的1A座C室標準單位，為3房1套連工人套房間隔，客廳及3間睡房均享藍塘海峽至港島東海景，實用面積為921或922方呎；亦首度推出20伙1樓連平台特色戶。

許謙讓續說，項目同步上載銷售安排第5號，10月9日發售共183伙，當中158伙以價單形式發售，實用面積447方呎至1,526方呎，涵蓋21伙2房、104伙3房，及33伙4房。另外招標出售25 伙海景4房雙套單位，實用面積1,203至1,523方呎。

其他報道

內地客經「回港易」1200萬購上水嘉麗山莊單號屋

中環擺花街舖7000萬沽 14年升值2.5倍

麗新3.28億向裕泰興購窩打老道地盤

KOKO RESERVE夥拍中銀推綠色按揭

第二期消費券派發首3日 新地十五商場生意升兩成

世邦魏理仕：第三季甲廈空置900萬呎樓面創新高

形品開放式戶588萬沽 4年平手離場

中洲陳志興：日內公布星凱‧堤岸銀行按揭安排

話你知︱星凱·堤岸前身為惠康倉 每方呎補地價僅3580元

星凱·堤岸折實均呎18888元 1房617萬入場

施政報告前夕 Park YOHO三房1130萬沽 業主蝕使費沽貨

買家「甩名」730萬「首置」購粉嶺綠悠軒3房戶