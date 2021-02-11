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LP10加推101伙折實均呎逼1.9萬 周六開售183伙

文章日期：2021年10月5日 20:41

施政報告公佈前夕，新盤輪流部署推盤。南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10，繼上周五國慶日新一輪開售179伙，並即日沽出145伙後，今日再加推101伙，折實平均實呎18,751元，連同個別餘貨，於周六（10月9日）開售183伙。

南豐集團香港地產處執行董事許謙讓表示，LP10今日加推6號價單，涉及101伙，實用面積由447方呎至1,526方呎，涵蓋2房至4房單位，定價1035.4萬至3622.1萬元，實呎21650至26231元。最高折扣樓價直減20.5%，折實價823.2萬至2879.6萬元，折實實呎17211至20855元。價單平均呎價為23,586元，折實後平均折實呎價18,751元，比上月底公開的5號價單17,436元，再推高7.5%。

新價單提供41伙，首度推出的1A座C室標準單位，為3房1套連工人套房間隔，客廳及3間睡房均享藍塘海峽至港島東海景，實用面積為921或922方呎；亦首度推出20伙1樓連平台特色戶。

許謙讓續說，項目同步上載銷售安排第5號，10月9日發售共183伙，當中158伙以價單形式發售，實用面積447方呎至1,526方呎，涵蓋21伙2房、104伙3房，及33伙4房。另外招標出售25 伙海景4房雙套單位，實用面積1,203至1,523方呎。

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