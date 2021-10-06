施政報告2021｜美聯布少明：長遠增供應料樓價升幅「降溫」
文章日期：2021年10月6日 13:07
新一份《施政報告》著墨房策，積極增加土地及房屋供應，惟美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，住宅項目發展需時，未來數年私宅落成量未會大幅增加，料樓價不會觸發樓價向下調整。不過，鑑於長遠供應增加，故集團預期樓價升幅將會「降溫」，今年全年樓價將下調升幅至1成，全年二手住宅成交量將錄得約6萬宗，並料明年成交量可增至約6.5萬宗。至於一手成交量，預計今年將錄得約1.8萬伙，而明年亦將增加至2萬伙的活躍水平。
布少明又稱，過去物業供求失衡，為樓價持續高企的原因之一，隨政府增加土地供應等相應措施進一步落實，對本港樓市長遠有著正面健康發展，將更有利用家入市，讓更多人可「安居樂業」，未來新界區將成為供應重要區域，尤其是新界西北區一帶，近年政府已積極發展，再配合政府的「北部都會區發展策略」，加上大灣區發展，區內樓市尤為受惠。
港置馬泰陽籲增供應勿過急
另香港置業營運總監及九龍區董事馬泰陽則指，現時樓市問題源頭是供應不足，故支持特首增加土地供應，不過目前香港經濟仍未全面復甦，房策宜靈活調節，增供應需「井然有序」，以回應市民上車訴求，讓樓市穩定健康發展，不要操之過急，以免重蹈當年「八萬五」的覆轍。
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