布少明又稱，過去物業供求失衡，為樓價持續高企的原因之一，隨政府增加土地供應等相應措施進一步落實，對本港樓市長遠有著正面健康發展，將更有利用家入市，讓更多人可「安居樂業」，未來新界區將成為供應重要區域，尤其是新界西北區一帶，近年政府已積極發展，再配合政府的「北部都會區發展策略」，加上大灣區發展，區內樓市尤為受惠。

港置馬泰陽籲增供應勿過急

另香港置業營運總監及九龍區董事馬泰陽則指，現時樓市問題源頭是供應不足，故支持特首增加土地供應，不過目前香港經濟仍未全面復甦，房策宜靈活調節，增供應需「井然有序」，以回應市民上車訴求，讓樓市穩定健康發展，不要操之過急，以免重蹈當年「八萬五」的覆轍。

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