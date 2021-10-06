優景里去年批建14幢住宅 120億打造

上述位置毗鄰為新地（0016）在2019年2月以63億元投得的白石角優景里地皮，可建樓面949,385方呎，每呎樓面地價6,646元，為白石角一眾已出售官地中，地價第三高的地皮。發展商當時表示會投資約120億元打造項目。優景里項目在去年7月已獲批建築圖則，獲批建14幢11至14層中低密度住宅大廈，另設1幢1層高會所，另設安老院舍。

城規批建蕉坑2198個單位

另同屬未來白石角的項目還有恒地（0012）蕉坑項目，項目以公私營合作模式發展，今年6月城規會批准其發展，有關地盤面積約39.22萬方呎，以地積比3.6倍作發展，擬建9幢10至15層高住宅大廈，提供2198伙，其中用地A將建3幢作公營房屋，涉約900伙（約四成）；用地B則建6幢私宅，涉約1300伙(約六成)，整個項目總樓面面積約141.2萬方呎。

項目內用地A、用地B內各設一個公眾停車場，並在用地A內擬興建一座4層高綜合大樓，以提供安老院兼日間護理單位、嚴重弱智人士宿舍和展能中心，並建議有關社福設施不納入計算於項目的總樓面面積內。