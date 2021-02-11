朗逸峰3房1720萬沽 實呎16196元逼屋苑紀錄
文章日期：2021年10月6日 15:50
近日二手交投回落，部份屋苑本月至今仍未錄成交，不過呎價仍處高位水平。利嘉閣分行經理陳敏生表示，荃灣朗逸峰本月暫未錄得任何成交，上月則錄得4宗，最新為上月底易手的17座極高層D室，實用1,062方呎，3房套連工人套間隔，向南海景，成交價1720萬元，實呎16,196元，為屋苑近2年最高成交呎價，並逼近屋苑呎價最高紀錄。原業主2014年以約1,098萬元購入上址，持貨7年，帳面獲利約622萬元或約57%。資料顯示，屋苑最高成交呎價紀錄，於2019年8月由12座中層F室所創下，實用1015方呎，以1750萬成交，實呎17241元，是次成交與該呎價相差約6%。
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