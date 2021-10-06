市建局主席周松崗表示，市建局支持政府推出加強市區更新工作成效的多項新措施，並歡迎相關政策局接納市建局油旺研究提出的市區更新大綱發展概念藍圖及新的規劃工具，包括轉移地積比、街道整合發展等。

市建局亦樂意接受施政報告內提出的新任務，在荃灣及深水埗兩個舊區開展地區研究。市建局管理層將就有關兩個地區的規劃研究，向董事會提交建議，經審視和批准後展開。

至於大坑西邨重建計劃，該局知悉行政會議批准由平民屋宇與市建局合作落實項目。在雙方簽訂的合作框架下，平民屋宇會制定租戶的搬遷及安置方案，以盡力照顧租戶的不同需要，並提供回遷方案；市建局則就項目進行規劃、設計及重建。有關的發展藍圖已經完成，市建局將於本月內提交予城規會審批。重建後的大坑西邨項目可提供超過3300個單位，其中約2000個單位由市建局以首置方式發售。

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