價單顯示，星凱．堤岸首張價單涉及268伙，包括1房至3房間隔，實用面積331至945方呎，價單售價介乎726.4萬至2399.3萬元，實呎18,577至25,389元，120天即供最高折扣15%，折實價617.4萬至2039.4萬元，折實實呎15,790元至21,581元。以定價計，整批單位市值32.5億元。

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