星凱‧堤岸首日收逾4000票 超額14倍
文章日期：2021年10月6日 19:53
內房中洲置業火炭星凱．堤岸，昨日趕於新一份施政報告公佈前夕開價，首批涉及268伙、折實均呎18,888元，比大圍柏傲莊III 今年首張價單的均價19,999元，低約5.5%。項目今日起正式收票，市場消息指，截至晚上7時，項目首日收逾4,000票，以首張價單268伙計，超額認購14倍，僅次於今年5月推盤、新世界（0017）旗下大圍站上蓋柏傲莊III。發展商日前在記者會上透露，項目最快下周開售。
價單顯示，星凱．堤岸首張價單涉及268伙，包括1房至3房間隔，實用面積331至945方呎，價單售價介乎726.4萬至2399.3萬元，實呎18,577至25,389元，120天即供最高折扣15%，折實價617.4萬至2039.4萬元，折實實呎15,790元至21,581元。以定價計，整批單位市值32.5億元。
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