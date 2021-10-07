黎漢群在房地產發展及投資界別擁有超過27年的經驗，曾參與多個位於香港及東南亞的房地產項目。加入第一太平戴維斯之前，黎漢群曾於香港置地及嘉華國際擔任要職，2006至2008年出任香港置地住宅部（香港及東南亞）主管；及至2014年，她創辦了阿米巴國際有限公司，為上市公司提供全面的物業顧問服務，包括策略性業務規劃、建築設計、銷售與市場推廣及資產管理等。她在公司創立的首六年間，為多個香港及澳門的建設項目提供服務，該批項目的累計資本額高達510億元。

黎漢群曾參與多個香港及東南亞的知名項目，包括澳門壹號湖畔（One Central Residences），以及新加坡濱海灣居（Marina Bay Residences）的規劃及設計工作，兩項目的特色戶在開售時均曾創下價格新高；任職香港置地期間，她曾參與數個商業項目的規劃及土地管理工作，包括交易廣場平台翻新工程、置地廣場約克大廈的建築申請，以及本港首宗根據土地審裁處《土地（爲重新發展而强制售賣）條例》（第545章）而獲批的拍賣，強拍大坑的麗星樓，現已重建成為豪宅項目上林。

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