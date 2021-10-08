中洲楊聰永：恒生工銀亞洲承造星凱．堤岸樓花按揭
文章日期：2021年10月8日 15:11
中洲置業旗下火炭大型新盤星凱．堤岸近日積極部署推盤，市場近日傳出，本港銀行未接受星凱．堤岸的樓花按揭，而項目首張價單中，發展商亦沒有推出按揭計劃。不過，項目最新宣佈，與中原按揭合作推出按揭優惠。中原按揭董事總經理王美鳳表示，推出「星凱．堤岸星級低息按揭優惠」，全期按息為H加1.3厘，即實際按息1.36厘（以10月8日1個月拆息0.06厘計算）。計劃設現金回贈，為貸款額1.4%，按揭年期最長30年。
王美鳳補充，是次的按揭計劃由銀行提供，而非財務公司，並且不只一間銀行，相信開賣前或有銀行再加入。中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，，其中恒生銀行及工銀亞洲已確認為項目提供樓花按揭，亦有其他中小型銀行陸續加入。
中原按揭王美鳳：全期按息H加1.3厘
楊又指，項目收票兩日，已累收逾萬票，以首批價單268伙計，超額36倍，收票人士中新界客源達55%，而九龍客源亦有30%，其餘為港島區客源；今日起正式對公眾開放示範單位參觀，計劃在周末原價加推，而隨後的價單就逐步加價2%至3%。對於施政報告的房策內容，政府將發展「北部都會區」，楊認為，以往發展商多在市區插針式覓地，開發大型土地，中小型發展商亦可以找到更多土儲，有利中長線樓市健康發展。
擬周末原價加推單位
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，對於政府計劃在北部發展170公頃土地，未來十年供應10萬個住宅單位，他指，現時香港平均一年有1.8至2萬伙新樓供應，相信每年增加1萬伙，市場仍然可以吸納到，因為現時購樓人士，不少都亦並非首次置業，相信措施對樓價影響不大。
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