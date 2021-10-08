王美鳳補充，是次的按揭計劃由銀行提供，而非財務公司，並且不只一間銀行，相信開賣前或有銀行再加入。中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，，其中恒生銀行及工銀亞洲已確認為項目提供樓花按揭，亦有其他中小型銀行陸續加入。

中原按揭王美鳳：全期按息H加1.3厘

楊又指，項目收票兩日，已累收逾萬票，以首批價單268伙計，超額36倍，收票人士中新界客源達55%，而九龍客源亦有30%，其餘為港島區客源；今日起正式對公眾開放示範單位參觀，計劃在周末原價加推，而隨後的價單就逐步加價2%至3%。對於施政報告的房策內容，政府將發展「北部都會區」，楊認為，以往發展商多在市區插針式覓地，開發大型土地，中小型發展商亦可以找到更多土儲，有利中長線樓市健康發展。

擬周末原價加推單位

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，對於政府計劃在北部發展170公頃土地，未來十年供應10萬個住宅單位，他指，現時香港平均一年有1.8至2萬伙新樓供應，相信每年增加1萬伙，市場仍然可以吸納到，因為現時購樓人士，不少都亦並非首次置業，相信措施對樓價影響不大。

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