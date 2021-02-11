CCL四大指數齊跌兩周 施政報告影響料月底反映
文章日期：2021年10月8日 16:11
美國聯儲局議息前預告縮減買債，市場觀望氣氛濃厚，影響樓價輕微回軟。中原城市領先指數CCL最新報188.93點，按周跌0.36%、中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報192.15點，按周跌0.16%；CCL(中小型單位)報189.58點，按周跌0.22%；CCL(大型單位)報185.50點，按周跌1.08%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，10月6日施政報告利好樓市，相信支持整體樓價繼續高位企穩，將會在2021年10月底公佈的CCL才開始反映。
CCL兩周累跌0.85% 跌穿189點
四大整體指數齊跌2周，CCL累跌0.85%，CCL Mass累跌0.61%，CCL(中小型單位)累跌0.65%，CCL(大型單位)累跌1.92%，但以近10周計，CCL累升0.08%，CCL Mass累升0.30%，CCL(中小型單位)累升0.16%，CCL(大型單位)累跌0.37%。四區方面，近2周港島及新界西樓價波幅相對較大，港島CCL Mass報198.35點，為歷史第4高，按周升1.99%，上周跌1.37%；新界西CCL Mass報173.73點，上周創歷史新高後回軟，按周跌3.07%，終止早前2周連升共3.83%。新界東CCL Mass報204.96點，按周升0.71%，結束2周連跌；九龍CCL Mass報186.14點，按周跌0.19%。
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