本月首周逾200宗一手成交

以首張價單為例，假設購入一個價值1,200萬元的3房單位，承造五成按揭，供款30年，以實際息率1.36厘計算，每月供款為20,307元，比封頂息率或P按計劃的2.5厘的供款23,707元，每月供款節省了3,400元或14.3%。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，施政報告公佈後，樓市更趨明朗化，並對長遠樓市健康發展起正面作用。由於報告著墨較長遠的房屋供應，故一手購買力持續釋放。事實上，一手物業需求強勁，10月份焦點新盤星凱．堤岸入票反應非常熱烈，可見鐡路沿線項目備受用家及投資客追捧，在該行入票客源中，用家比例約佔7成，投資客比例約佔3成。布表示，10月首7日一手市場已錄得逾200伙成交，預期在多個大型樓盤推售的帶動下，全月有望錄得逾2,000伙成交。

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