即時地產新聞

星凱．堤岸3日暫收1.3萬票 超額48倍

文章日期：2021年10月8日 20:34

雖然今日天氣不穩，天文台一度發出紅色及黑色暴雨警告，但無阻準買家入票。市場消息透露，中洲置業旗下火炭星凱．堤岸，至今日為止，3日暫收約1.3萬票，若以首張價單268個單位計，超額認購約48倍。

相關新聞

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款