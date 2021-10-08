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星凱．堤岸3日暫收1.3萬票 超額48倍
文章日期：2021年10月8日 20:34
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星凱．堤岸3日暫收1.3萬票，超額48倍
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雖然今日天氣不穩，天文台一度發出紅色及黑色暴雨警告，但無阻準買家入票。市場消息透露，中洲置業旗下火炭星凱．堤岸，至今日為止，3日暫收約1.3萬票，若以首張價單268個單位計，超額認購約48倍。
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