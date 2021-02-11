中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，為回應市場需求，星凱・堤岸全新推出2號價單涉134伙，包括33伙一房戶、29伙兩房戶、19伙兩房連工作間戶、17伙三房戶、36伙三房連工作間戶，扣除最高15%直減折扣後，折實售價介乎638.8萬至2,352.8萬元、折實呎價16,053元至24,964元。他續稱，是次新推單位主要為中高層，扣除景觀、樓層因素後，屬原價加推，集團將按市場反應決定加推安排，周內上載銷售安排敲定首輪開售日期。

據發展商表示，星凱・堤岸2號價單中，1座9樓實用568方呎H室，折實售價911.8萬元，折實呎價16,053元，較1號價單相同面積、高一層的1座10樓H室，折實售價917.1萬元，折實呎價16,146元價錢相若。

另2號價單，3座23樓C室，實用面積945方呎，折實呎價21,419元，與上一張價單中高一層、相同面積的3座26樓C室 (不設24樓、25樓為庇護層)，折實呎價21,581元呎價相若。