中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，星凱·堤岸今日加推3號價單涉及134伙，佔全盤10%，屬原價水平加推，當中有69伙1房戶、10伙2房戶、17伙2房連工作間、13伙3房戶、25伙3房連工作間。維持最高15%樓價折扣，1房折實入場費692.5萬元起，折實呎價16441元起。他續指，項目現時已經收超過2萬票，有力挑戰票王之位，將於星期四重陽節當日截票。

比較新舊價單價錢，新價單1樓9樓G室，實用面積542方呎，折實售價891.1萬元、折實呎價16,441元；對比1號價單中，相同面積、低一層的1座8樓G室，折實售價888.1萬元、折實呎價16,386元，高一層售價僅高約0.3%。

至於3號價單中，第1座19樓F室，實用面積331方呎，折實售價692.5萬元、折實呎價20,921元；較1號價單中，面積相同、低一層的1座18樓F室，折實售價686.6萬元、折實呎價20,743元，高一層售價亦只高約0.9%。

中洲同步推出首個銷售安排，落實本周六（10月16日）、及本周日（17日）兩日開售，合共涉及536伙，包括全數1至3號價單，周六為A1及A2組大手客組別，前者可購最多4伙、後者可選購1間2房連工作室式以上戶型或最多4伙；周日則為B組散客選購，最多可購2伙。

另Miele香港及澳門區行政總裁林祖勤表示，星凱．堤岸為首個香港大型住宅項目，採用數量最多全新 Miele Generation 7000 ArtLine 無手柄設計閃曜黑廚房家電系列，部分單位設 Miele 煮食爐頭、抽油煙機、獨立式蒸爐、嵌入式微波焗爐。

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