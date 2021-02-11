星凱‧堤岸周六起首輪盡推3張價單536伙 周四截票
文章日期：2021年10月12日 15:13
強烈熱帶風暴圓規即將襲港，無阻發展商的新盤推售部署；過去5日估計累收逾2萬票、中洲置業旗下火炭大型新盤星凱·堤岸，今日第二度加推134伙應市，折實價692.5萬起。落實本周末（16、17日）兩日開售3張價單全數536伙，本周四截止入票登記認購，全部3張價單整體折實均呎為20267元。
中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，星凱·堤岸今日加推3號價單涉及134伙，佔全盤10%，屬原價水平加推，當中有69伙1房戶、10伙2房戶、17伙2房連工作間、13伙3房戶、25伙3房連工作間。維持最高15%樓價折扣，1房折實入場費692.5萬元起，折實呎價16441元起。他續指，項目現時已經收超過2萬票，有力挑戰票王之位，將於星期四重陽節當日截票。
比較新舊價單價錢，新價單1樓9樓G室，實用面積542方呎，折實售價891.1萬元、折實呎價16,441元；對比1號價單中，相同面積、低一層的1座8樓G室，折實售價888.1萬元、折實呎價16,386元，高一層售價僅高約0.3%。
至於3號價單中，第1座19樓F室，實用面積331方呎，折實售價692.5萬元、折實呎價20,921元；較1號價單中，面積相同、低一層的1座18樓F室，折實售價686.6萬元、折實呎價20,743元，高一層售價亦只高約0.9%。
中洲同步推出首個銷售安排，落實本周六（10月16日）、及本周日（17日）兩日開售，合共涉及536伙，包括全數1至3號價單，周六為A1及A2組大手客組別，前者可購最多4伙、後者可選購1間2房連工作室式以上戶型或最多4伙；周日則為B組散客選購，最多可購2伙。
另Miele香港及澳門區行政總裁林祖勤表示，星凱．堤岸為首個香港大型住宅項目，採用數量最多全新 Miele Generation 7000 ArtLine 無手柄設計閃曜黑廚房家電系列，部分單位設 Miele 煮食爐頭、抽油煙機、獨立式蒸爐、嵌入式微波焗爐。
其他報道