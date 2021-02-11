長實洪水橋#LYOS最細202呎起 下周上載樓書月內開售
文章日期：2021年10月12日 16:41
特首林鄭月娥上周公布施政報告，提出大力發展「北區都會區」；長實（1113）旗下元朗洪水橋新盤#LYOS，宣布已獲批出預售樓花同意書，將於下周上載樓書，最快本月內開售，成為「北部都會區」消息下，區內首個登場新盤。長實執行董事趙國雄表示，項目定價將會參考「都會區」價格，亦考慮到項目低密度設計特色。對特區政府提出限制新盤面積至200方呎，趙表示集團一直反對納米樓，亦相信香港人可負擔較大的單位。
長實高級營業經理楊桂玲補充，施政報告中提到建設「北部都會區」、料為未來20年本港重點發展地區，亦成樓市焦點，當中洪水橋鐵路站料最先上馬，集團睇好區內發展，率先推出#LYOS，料為「北區都會區」計劃公布後首個新推樓盤。
楊桂玲表示，#LYOS 提供341伙，預計關鍵日期為2023年9月底，樓花期長約2年，標準戶由開放式至3房套間隔，共有5座5層高住宅；當中標準開放式戶設56伙、實用面積202至209方呎；1房88伙、實用面積279至292方呎；2房設88伙，實用面積447至482方呎。
此外，分層住宅大廈地下設58伙3房連花園特色戶；項目亦設有51伙3房複式戶，實用778至806方呎，分別連85至795方呎花園。楊補充，項目最快下周上載樓書，隨後向傳媒開放設於紅磡置富都會商場9樓的示範單位，有機會10月推售。
另被問到投地方面，趙國雄回應指，投地要視乎政府推出的土地，希望政府可簡化土地改變用途、以及補地價程序，令發展商加快推盤。
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