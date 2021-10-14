綜合土地註冊處資料，第3季本港共錄得10,057宗私宅轉手獲利買賣登記，佔同期已知上手買入價的二手私宅買賣比例，雖然仍高見96.8%，但較第2季錄得的97.4%，按季下跌0.6個百分點，連跌兩季，並創2010年第3季錄得96.4%後、44季以來新低(即引入樓市辣招11年以來)，相信是反映股市季內急挫帶來的影響。

至於期內二手私宅買賣平均獲利幅度，第3季每宗私宅轉手個案，平均賺幅為71.6%，較第2季的73.9%，跌2.3個百分點，連續4季處於七成邊緣窄幅徘徊，反映股市不濟、樓價高位遇壓，賺幅減少。

可留意的是，期內沽樓獲利1倍或以上的轉手個案涉4377宗，佔整體二手私宅買賣比例(逾1.03萬宗)仍達42.1%，惟按季下跌1.8個百分點。此外，虧損個案錄得282宗，佔比2.7%，相關比例按季增加0.6個百分點，估計是股市下瀉，影響部分急需套現的業主要蝕讓。

若按屋苑計，第3季二手私宅獲利登記宗數最多屋苑，首3位依次是將軍澳日出康城、天水圍嘉湖山莊、及將軍澳新都城，分別錄得167宗、147宗、及112宗登記，獲利成功比率分別達94.4%、99.3%及100%。不過，10大獲利登記宗數最多屋苑中，以將軍澳維景灣畔的每宗轉手個案平均賺幅最大，幅度高近1.5倍，而平均賺幅較低者為日出康城的，賺幅43.7%。