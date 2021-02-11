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星凱‧堤岸今暫售約50伙 累沽約320伙

文章日期：2021年10月17日 12:45

中洲置業旗下火炭大型新盤星凱‧堤岸，今日進行B組散戶揀樓。市場消息指，項目今日暫沽約50伙；連同昨日大手客戶組別售約270伙，暫時累積售出約320伙，佔首輪推售單位總數536伙約六成。

 

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