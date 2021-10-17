至於鰂魚涌康怡花園、鴨脷洲海怡半島、荔枝角美孚新邨、藍田麗港城、紅磡黃埔花園、將軍澳新都城、沙田第一城均零成交。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，上周末因颱風關係成交量偏低，本周末天氣轉穩，加上施政報告後市況轉明朗，買家恢復入市信心，重新出動睇樓。火炭大型新盤周末銷情理想，鎖起新界東購買力，將軍澳新盤亦醞釀推售，十大屋苑成交集中港島區及新界西區。

另美聯物業表示，十大屋苑周末錄得11宗成交，上周末受熱帶風暴獅子山襲港影響，二手指標屋苑交投銳減，而本周末二手交投已見回升。據美聯物業分行統計，周末（10月16日至17日）十大藍籌屋苑共錄約11宗買賣成交，較上周末颱風下僅錄2宗成交回升4.5倍，並且重回雙位數水平。