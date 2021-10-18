他又指，榮森(第二)工業大廈於1972年落成，明年剛好踏入50年樓齡，樓高15層，地下為停車場，1樓至14樓則作工業用途，大廈位於觀塘線鑽石山站及即將落成的沙中線啟德站交界，鄰近多幢即將及已重建或改裝的工廈，故此出售物業不論租值還是物業升值潛力均被看高一線，除了發展商外，此物業也適合長線收租的家族式辦公室，重建後整個地盤能夠打造成為九龍東（包含啟德發展區）特色商業大廈，參考例子如中環的M88、觀塘的一亞太中心、石門的京瑞廣場以及荃灣的大鴻輝中心等。

其他報道

「蛇王熙」細舖搬大舖 月租16萬進駐波斯富街

御龍山馬場景3房2050萬易手 實呎破2萬

OASIS KAI TAK兩房1498萬沽 三年升值近7%

御海灣一房天台特色戶725萬沽 呎售2.43萬

九建海茵莊園快開價料首推312伙 擬本月開售

南屏匯開放式戶440萬沽 尚餘1伙連天台戶待售

星凱．堤岸首批已登記271宗成交 52%採建築期付款

屏欣苑2房未補價493萬沽 3年升逾倍

新港城三房微減1%後990萬沽 9年升值七成