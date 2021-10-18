新蒲崗工廈逾九成業權放售 市值約10億
文章日期：2021年10月18日 19:29
工廈物業交投活躍，有業主趁機放售物業，世邦魏理仕指，新蒲崗三祝街12號榮森(第二)工業大廈約93.75%業權，現放市場上放售，物業總建築面積約10.32萬方呎，物業可以現狀、連租約或售後租回方式出售，項目市值約10億元水平。世邦魏理仕香港資本市場部資深董事莫旺寧指，上述榮森(第二)工業大廈佔地約9250方呎，區內可重建項目不多，接近10,000方呎可重建地皮在過往36個月均未有放盤，若買家購入後，可完成補地價後重建成銀座成商廈，地積比為14.4倍，可建樓面即約13.32萬方呎。
他又指，榮森(第二)工業大廈於1972年落成，明年剛好踏入50年樓齡，樓高15層，地下為停車場，1樓至14樓則作工業用途，大廈位於觀塘線鑽石山站及即將落成的沙中線啟德站交界，鄰近多幢即將及已重建或改裝的工廈，故此出售物業不論租值還是物業升值潛力均被看高一線，除了發展商外，此物業也適合長線收租的家族式辦公室，重建後整個地盤能夠打造成為九龍東（包含啟德發展區）特色商業大廈，參考例子如中環的M88、觀塘的一亞太中心、石門的京瑞廣場以及荃灣的大鴻輝中心等。
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