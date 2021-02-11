凱滙3房3年加價15% 兩期周五共推售129伙
文章日期：2021年10月18日 19:38
信置（0083）等發展的觀塘凱滙已屆現樓，最新將3伙3房大宅餘貨加價，最多加價15%。一手住宅銷售資訊網顯示，凱滙第一期更新3及4號價單，有3伙3房單位加價，包括2座28樓A室，實用面積860方呎，2018年12月定價1952.5萬元，最新定價2247.3萬元，加價294.8萬元，加幅15%；折實價1955.151萬元，折實實呎22734元。同座35樓A室，面積一樣，由原來1991.9萬加價300.7萬元，最新定價2292.6萬元，加幅15%；折實價1994.562萬元，折實實呎23193元。
另外，1座40樓B室，實用面積852方呎，2018年12月定價1982.2萬元，加價270.1萬元至2252.3萬元，加幅13.6%，折實價1959.501萬元，折實實呎22999元。項目同步推出新的銷售安排，周五開售81伙，價單開售41伙，包括上述3伙3房單位；另招標40伙。
至於凱滙第二期則加推11號價單，共5伙大單位，位於3座及5座，實用面積909至962方呎，定價2640.2萬至2821.4萬元，實呎29045至30278元，折實價2296.974萬至2454.618萬元，折實實呎25269元至26342元。與凱滙一期一樣，同於周五開售48伙，包括31伙以價單推售，另17伙招標。
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