另外，1座40樓B室，實用面積852方呎，2018年12月定價1982.2萬元，加價270.1萬元至2252.3萬元，加幅13.6%，折實價1959.501萬元，折實實呎22999元。項目同步推出新的銷售安排，周五開售81伙，價單開售41伙，包括上述3伙3房單位；另招標40伙。

至於凱滙第二期則加推11號價單，共5伙大單位，位於3座及5座，實用面積909至962方呎，定價2640.2萬至2821.4萬元，實呎29045至30278元，折實價2296.974萬至2454.618萬元，折實實呎25269元至26342元。與凱滙一期一樣，同於周五開售48伙，包括31伙以價單推售，另17伙招標。

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