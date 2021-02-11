#LYOS最快下周開價 花園複式命名「層層叠趣」
文章日期：2021年10月19日 16:56
新盤緊接登場，長實（1113）元朗洪水橋新盤#LYOS即將推售，長實高級營業經理楊桂玲表示，項目短期內上載樓書，料下周開放示範單位及開價。
「層層叠趣」778至806呎3房間隔
發展商今日公布#LYOS複式單位詳情。楊桂玲表示，項目設有51伙花園複式戶，命名為「層層叠趣」，提供地下花園、1樓平台、頂層天台空間。單位實用面積由778至806方呎，3房套房設計，花園面積由85至795方呎，樓層與樓層之間高度為3.5米。每幢花園複式戶地下設有長方形客飯廳，接連戶外私人花園，同層亦設一間睡房及開放式廚房（當中複式A座1號單位為梗廚）。1樓設主人套房及一間睡房，主人套房外連平台。
#LYOS位於元朗洪水橋洪元路2號，提供341伙，樓花期約2年，由5座大廈組成；標準開放戶56伙、實用202至209方呎；1房戶88伙、實用279至292方呎；2房戶88伙，實用447至482方呎。另設58伙3房連花園特色戶、以及51伙3房複式戶。
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