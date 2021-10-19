項目早前已開始招租及開放現樓預約參觀，現時已租出其中兩幢洋房。太古地產發言人指，洋房招租價為每月75,000元，包括每月管理費、差餉和地租。

太古地產住宅業務董事杜偉業表示，HAM TIN VILLAS 將大嶼山南岸獨特怡人的景色融入其中，頌揚大嶼山的本土自然文化，憑藉公司在這方面的多年經驗，HAM TIN VILLAS亦將成為另一珍罕且獨具特色的發展項目。

事實上，太古並非首次於該區發展洋房項目，集團曾於2015年推出洋房屋苑WHITESANDS，位於大嶼山嶼南道160號，提供28座洋房供出售，並已全數售出。參考中原數據，WHITESANDS現有一個租賃方盤，實用面積1.944方呎，叫租每月58,000元，折合每呎約30元。換言之，上述新盤HAM TIN VILLAS每呎叫租較WHITESANDS高約67%。

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