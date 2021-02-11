中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，星凱．堤岸加推5號價單，涉及218伙，折實價496.2萬元至1596.7萬元，折實實呎15888元至26596元，折實均呎21,267元。當中包括首度推出的開放式單位，入場單位為1座7樓C室，實用面積228方呎，折實售價496.2萬元，折實實呎21763元。

楊聰永表示，是次大部分單位扣除景觀樓層因素後，屬原價加推，其中5號價單中，5座7樓F室，實用面積346方呎，折實價669.7萬元，較4號價單內，相同面積的5座6樓F室，折實價665.6萬元，高一層售價僅高0.6%。

個別單位則加價2%，包括5號價單內5座18樓D室，實用面積677方呎，折實呎價19,338元，較4號價單中，相同面積的5座17樓D室，折實實呎18,942元，高一層呎價高約2%。項目今日亦上戴銷售安排，落實於本周六發售338伙，將於周四晩上八時截止接受認購登記。