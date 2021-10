共居空間營運商Dash Living,新近推出位處旺角登打士街10至12號的共居空間Dash Living on Dundas招租,項目提供31個面積介乎214至384方呎的獨立出租房,月租9504元起,即呎租約44元起。可留意的是,Dash Living on Dundas,前身是共居空間書匯 (The Bibilotheque) ,重新裝修後由 Dash Living 管理。