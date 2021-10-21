明報記者

市場消息稱，上述物業為GOUGH HILL RESIDENCES 3B號屋，實用4299方呎，連5314方呎花園連泳池，另設約1717方呎天台，望南區一帶景觀。消息指出，該洋房正以約6億元放售，實呎即約13.96萬元。原業主為海外註冊公司ACTIVE CITY LIMITED，2009年1月以1.8億元購入，事隔近13年後，現叫價較當年高出4.2億元或2.3倍。據悉，上述物業由「大劉」劉鑾雄2009年1月向柏寧酒店陳氏家族1.8億元購入，及後贈予甘比。翻查公司註冊處資料，物業去年曾由UBS AG進行按揭，當時正由陳凱韻負責簽署。本報昨向華置方面查詢，至截稿前未獲回覆。

甘比去年抵押物業貸款

事實上，華置本月初公布，獲大劉妻子「甘比」陳凱韻提私有化，每股作價4元，雖較停牌前溢價近四成，但估值卻較集團截至今年6月底止資產淨值折讓接近七成。以大劉夫婦及其一致行動人士合共持有華置約78.59%股權計，今次私有化實際只須支付約19.1億元。

13年前大劉1.8億接柏寧陳氏蝕讓貨

共設5間洋房的GOUGH HILL RESIDENCES，由會德豐2006年底推出，買家不乏名人，單計今次放售的3B號洋房，歷經三名業主，均為城中知名人士，東亞銀行（0023）主席李國寶2007年3月以1.8億元一手購入後，同年10月即以2.028億元轉售予柏寧酒店陳氏家族，約半年時間帳賺2280萬元或12%，至2009年1月陳氏家族以1.8億元蝕讓予劉鑾雄。

日本城創辦人2億購貝沙灣複式戶

另一方面，部分名人入市豪宅，土地註冊處顯示，日本城母企、國際家居零售（1373）集團創辦人、主席兼執行董事魏麗霞，上月以2億元購入南區貝沙灣4期8座頂層複式戶，實用3739方呎，原則屬5房3套連書房、家庭廳及平台泳池間隔，上月連3個車位以共2億元易手，實呎53,490元，原業主2013年以共1.16億元購入，帳面獲利8400萬元或72%。