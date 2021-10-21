美聯住宅部行政總裁布少明表示，第4季多個新盤緊接登場，料季內新盤銷售量將逾5,000伙，將創近10季新高。二手方面，預期第4季錄得約1.2萬宗成交。

樓價方面，布預料穩中向上，「美聯樓價指數」最新報174.35點，本年迄今指數累升6.65%，估計全年樓價將升約10%，即樓價有望於現水平再升約2%至3%。

美聯物業住宅部營運總監張子存指，施政報告出台後，新界西北區交投持續增速，預期東鐵沿線的地區，以及「北部都會區」概念地區將繼續受惠，料將出現「香港人口北移，資金人才南下」的局面。

布少明續指，美聯兩次調查分別於施政報告公布前的9月24至27日，以及施政報告公布後的10月8日至10日進行，共收回558份及487份有效問卷。

當被問及「本港未來6個月樓價走勢」時，施政報告公布前，有51%受訪者認為樓價「平穩至上升」；在報告公布後，該比例則上升至60%，較前一次調查高出9個百分點，短短不足1個月內出現明顯增幅。