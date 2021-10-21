中原陳永傑: 第四季整體有望上升4%
文章日期：2021年10月21日 15:45
新盤市場聚焦即將登場的將軍澳海茵莊園、元朗洪水橋#LYOS兩個全新住宅盤，有望推動今季樓市再升溫之際，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑預測，今季樓市表現必定較第三季理想；他指出，根據中原城市領先指數CCL數據，今年二手樓價暫升5.8%，而今年二手成交當中，97.2%業主皆能獲利離場，可見物業仍是最穩健的投資兼自用工具，促使香港物業繼續受追捧。此外，自特首林鄭月娥本月初公布新施政報告後，將市場疑慮釋除，而長遠的土地供應更有效穩定市場信心，後市更明朗。
此外，踏入10月下半月，二手成交轉活，內地早前調控已見成效，相信會逐漸放輕調控力度，對北水南調有利。另香港疫情持續受控，失業率下降，消費劵推出帶動零售及飲食業，相信今季樓市表現必較第三季理想，料第四季一手成交可逾6,000宗，二手成交有望突破12,600宗。陳預測，第四季CCL有望升至195點，升4%，全年CCL可望升近10%。
至於今年全年，陳永傑估計一手成交宗數可望達1.9萬宗、二手登記宗數可望達5.5萬宗，創2012年以來9年新高。
另今年首三季，中原地產香港住宅部佣金達37.6億元，較去年同期增加30%，並創同期歷史新高。
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