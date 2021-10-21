新盤市場聚焦即將登場的將軍澳海茵莊園、元朗洪水橋#LYOS兩個全新住宅盤，有望推動今季樓市再升溫之際，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑預測，今季樓市表現必定較第三季理想；他指出，根據中原城市領先指數CCL數據，今年二手樓價暫升5.8%，而今年二手成交當中，97.2%業主皆能獲利離場，可見物業仍是最穩健的投資兼自用工具，促使香港物業繼續受追捧。此外，自特首林鄭月娥本月初公布新施政報告後，將市場疑慮釋除，而長遠的土地供應更有效穩定市場信心，後市更明朗。