根據樓書資料，海茵莊園由兩座組成、總共提供1556伙，涵蓋開放式至三房設計；當中第1座每層設16伙、設4部升降機；第2座每層設32伙，設6部升降機。

至於全盤1556伙中，標準戶設1509伙，實用面積203至428方呎，提供開放式、一房及兩房連儲物房3種戶型，一律配開放式廚房；當中標準一房提供1021伙，佔全盤逾65%；其次為開放式標準單位，佔368伙。

另特色單位設47伙，實用面積183至866方呎，涵蓋開放式至三房戶型。

可留意的是，項目兩房連儲物房單位，屬日出康城一帶罕見開則，標準戶面積由402方呎起，採開放式廚房設計，正對主人房大門；至於儲物房，位於開放式廚房旁，採趟門設計。值得留意，項目所有儲物房均設有窗戶，料可作書房或工人房之用。

座向方面，料第1座部分靠近日出康城首都方向單位可享海景；至於第2座單位景觀主要為山景。另外，屋苑會所及室外泳池兩座大樓中間，料面向內園單位亦可享開揚景觀。

記者:容婌維