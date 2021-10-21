海茵莊園上載樓書 最快明日開價
文章日期：2021年10月21日 22:12
九建（0034）旗下樓花期長約10個月的將軍澳新盤海茵莊園，今晚上載樓書，料最快明天開價、及向傳媒開放示範單位。九建（市務及銷售部）高級銷售經理陳淑芳接受訪問指，項目定價將參考同區日出康城面積相若單位之二手價，當中包括南豐發展的LP6、新地（0016）發展的晉海、及會德豐發展的MALIBU等；她續指，上述三個屋苑近月二手平均呎價約2.1萬元，可作為海茵莊園開價參考。
根據樓書資料，海茵莊園由兩座組成、總共提供1556伙，涵蓋開放式至三房設計；當中第1座每層設16伙、設4部升降機；第2座每層設32伙，設6部升降機。
至於全盤1556伙中，標準戶設1509伙，實用面積203至428方呎，提供開放式、一房及兩房連儲物房3種戶型，一律配開放式廚房；當中標準一房提供1021伙，佔全盤逾65%；其次為開放式標準單位，佔368伙。
另特色單位設47伙，實用面積183至866方呎，涵蓋開放式至三房戶型。
可留意的是，項目兩房連儲物房單位，屬日出康城一帶罕見開則，標準戶面積由402方呎起，採開放式廚房設計，正對主人房大門；至於儲物房，位於開放式廚房旁，採趟門設計。值得留意，項目所有儲物房均設有窗戶，料可作書房或工人房之用。
座向方面，料第1座部分靠近日出康城首都方向單位可享海景；至於第2座單位景觀主要為山景。另外，屋苑會所及室外泳池兩座大樓中間，料面向內園單位亦可享開揚景觀。
記者:容婌維
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