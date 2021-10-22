第2座每層32伙 設3部升降機

樓書資料顯示，項目由兩座組成，合共提供1556伙，涵蓋開放式至3房戶型。第1座每層設有16伙；第2座每層設有32伙，共有3部升降機。全盤1556伙中，標準1房戶提供1021伙，佔全盤逾65%，其次為開放式標準單位，佔368伙。標準戶共設1509伙，實用面積由203至428方呎，提供開放式、1房及2房連儲物房（即「2房半」）3種戶型，一律配開放式廚房；特色單位則設47伙，實用面積由183至866方呎，涵蓋開放式至3房戶型。

事實上，將軍澳日出康城一帶已發展成熟，區內現時已有約10個已發展項目，提供逾1.9萬伙，惟發展商未有擔心區內購買力飽和。陳淑芳又稱，海茵莊園提供之細則單位屬日出康城罕見，當中2房半開則更為區內首見，該類標準單位實用402至428方呎不等。她又稱，集團同時規劃上環高街項目，擬發展為單幢住宅盤。