大部分入標的發展商以獨資入標，包括長實（1113）、新地（0016）、信置（0083）、會德豐、華懋、嘉華（0173）、英皇（0163）、遠展（0035）、麗新（0488）、佳明集團（1271）、路勁（1098）、建灝地產、大鴻輝興業等。另富豪集團（0078）及百利保（0617）合資入標，而中海外（0688）亦有入標。

英皇物業經理蔡宏基表示，以獨資入標，地皮剪裁方正，適合發展精品豪宅，可發展面積800至1200方呎的住宅。

佳明項目經理曾嘉敏表示，地皮位處傳統豪宅區，出價已考慮到後方為龍翔道，或有噪音問題。

上述地皮為啟用近半世紀的香港電台教育電視中心，地皮面積2.39萬方呎，指定作私人住宅用途，最高可建樓面約7.16萬方呎，預計可提供80個住宅單位。

市場人士預期，地皮估值約7.81億至15.75億元，每方呎樓面地價約介乎1.1萬至2.2萬元。

記者：甘潔瑩