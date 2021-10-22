多相︱海茵莊園示位曝光 1房戶洋溢熱帶風情
文章日期：2021年10月22日 13:18
九建（0034）旗下將軍澳約10個月樓花海茵莊園，今日向傳媒開放4個示範單位，其中1房單位設無改動交樓標準示範單位、及連裝修示範單位，以2座18樓C8室為藍本，實用面積284方呎。
連裝修示位走熱帶雨林設計，客廳牆身採用粉紅色璧畫，放置南洋地區常見的藤椅及白色餐枱。另外，設計師將房間與客廳之間牆身拆除，改用玻璃幕牆分隔，增強單位空間感。
主人房同樣採用淺色調為主，雙人床靠牆放置，床尾位置仍有空間放置小型梳化。
浴室同樣熱帶雨林風格，牆身及地板均鋪上人造草，放置一個小浴缸。
從無改動交樓標準示位可見，單位採用開放式廚房設計，入門左方為浴室，屬無窗黑廁，右方為開放式廚房。客飯廳呈長形格局連22方呎露台，主人房間隔尚算方正。
另外，開放式示範單位，以2座18樓C3為藍本，實用面積217方呎，單位連裝修，間隔無改動。由於單位樓層高度3.5米，設計師利用垂直空間打造一個閣樓，上方是寢區，放置有雙人床；下方為消閒區，放有梳化和電視機，旁邊就為開放式廚房。
2房間隔設無改動示範單位，以2座18樓D9室為藍本，實用面積402方呎，從入門口位置經過玄關位，前方為開放式廚房，右邊為客飯廳，外連22方呎露台，以及一間睡房及浴室。
另一邊為主人房及儲物室，適合小家庭居住。不過，由於主人房房門對正開放式廚房，料煮食時，油煙或會影響房間。
記者：陳寶恩
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