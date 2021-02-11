九龍建業有限公司(市務及銷售部)高級銷售經理陳淑芳形容開價為「莊園好價勢」，希望可助年青人置業上車，並指項目有加價空間。

明日起開放示位及收票

上述首批312伙，價單定價400.8萬至914.5萬元，價單呎價由19558元至23749元。以120天即供最高折扣3%計算，折實售價由388.8萬至887.1萬元，折實呎價18972元至23035元。

入場單位為1座3樓B3室，實用203方呎，屬開放式戶，即供3%折扣計算，折實售388.8萬元，呎價19153元，料為日出康城一帶近年最平入場費。

入場一房單位為第2座2樓D2室，實用280方呎，折實售551萬元，折實呎價19679元。

呎價最低單位則見於第1座3樓B8室，實用428方呎，屬兩房連儲物房間隔，折實售816萬元，呎價18972元。

九龍建業有限公司(市務及銷售部)高級市務經理鄭子宏指，項目一周內收到逾萬宗查詢，將於明日開放示範單位予公眾參觀，並於明日起收票。