5座5層高住宅

標準戶由開放式至3房套間隔，當中開放式戶設56伙、實用面積202至209方呎；1房88伙、實用面積279至292方呎；2房設88伙，實用面積447至482方呎。此外，分層住宅大廈地下設58伙3房連花園特色戶；項目亦設有51伙3房複式大宅，實用面積778至806方呎，分別連85至795方呎花園。

#LYOS最細單位位於1B座5樓B或C室，實用面積只有202方呎，屬開放式間隔。比較特別是，雖然單位細小，但浴室罕有地設有浴缸，是開放式戶近年少見。單位內設開放式廚房，靠近大窗，料有助通風。另外，項目車位有61個，以全盤341伙計，每5.6戶爭1個車位，亦設20個單車車位及7個電單車停車位。

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