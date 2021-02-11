#LYOS上樓書 最細開放式202呎附浴缸
文章日期：2021年10月22日 16:40
多個新盤同期推盤搶客，由長實（1113）發展的元朗洪水橋洪元路2號#LYOS，今日正式上載樓書，根據樓書，項目提供341伙，預計關鍵日期為2023年9月底，樓花期長約2年，共有5座5層高住宅，分層戶設於第1及第2座大樓，第1座標準戶樓層分A、B及C 共3翼，而第2座就分A及B 2翼，每層設11伙至12伙。至於複式大宅就分A至D座。
5座5層高住宅
標準戶由開放式至3房套間隔，當中開放式戶設56伙、實用面積202至209方呎；1房88伙、實用面積279至292方呎；2房設88伙，實用面積447至482方呎。此外，分層住宅大廈地下設58伙3房連花園特色戶；項目亦設有51伙3房複式大宅，實用面積778至806方呎，分別連85至795方呎花園。
#LYOS最細單位位於1B座5樓B或C室，實用面積只有202方呎，屬開放式間隔。比較特別是，雖然單位細小，但浴室罕有地設有浴缸，是開放式戶近年少見。單位內設開放式廚房，靠近大窗，料有助通風。另外，項目車位有61個，以全盤341伙計，每5.6戶爭1個車位，亦設20個單車車位及7個電單車停車位。
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