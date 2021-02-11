229呎開放式折實587萬入場

今批單位價單售價由618.4萬至2562萬元，價單實呎介乎25461元至33622元。發展商維持最高5%折扣率，單位折實售價由587.48萬元至2433.9萬元，折實實呎由24188元至31941元。入場單位為第3A座1樓F室，實用面積229方呎，屬開放式戶，折實價587.48萬元，折實實呎25654元。最低呎價單位為第3B座1樓D室，實用面積356方呎，1房間隔，折實價861.08萬元，折實實呎24188元。啟德THE HENLEY項目迄今累售約400伙，套現逾42億元。

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