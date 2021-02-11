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THE HENLEY III加推45伙 折實均呎2.8萬

文章日期：2021年10月22日 16:47

九建（0034）將軍澳海茵莊園公布首張價單後，恒地（0012）啟德THE HENLEY III亦公布加推4號價單，涉及45伙標準分層單位，實用面積由229至778方呎，涵蓋開放式至3房共5款戶型，整批折實均呎28343元。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，價單4號較上一張價單加價約1%，預計下周末開售。

229呎開放式折實587萬入場

今批單位價單售價由618.4萬至2562萬元，價單實呎介乎25461元至33622元。發展商維持最高5%折扣率，單位折實售價由587.48萬元至2433.9萬元，折實實呎由24188元至31941元。入場單位為第3A座1樓F室，實用面積229方呎，屬開放式戶，折實價587.48萬元，折實實呎25654元。最低呎價單位為第3B座1樓D室，實用面積356方呎，1房間隔，折實價861.08萬元，折實實呎24188元。啟德THE HENLEY項目迄今累售約400伙，套現逾42億元。

 

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