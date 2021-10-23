星凱．堤岸售樓處內代理推撞 一人受傷送院
文章日期：2021年10月23日 19:35
中洲置業火炭新盤星凱．堤岸，今進行次輪338伙，項目今日下午曾發生推撞，期間有警員到場，令銷售活動一度暫停。據悉，有代理因揀樓問題而發生口角，繼而推撞，即使發展商中洲置業營銷策劃總監楊聰永及其他職員制止，亦未能制止，及後有警察到場了解。
警方表示，今日下午6時接獲報案，表示九龍灣宏照道19號有人打交，警員到場調查，有一人受傷送院。
中原地產表示，已就事件報警處理，被打同事將送院驗傷，將會嚴肅處理嚴正追究，並譴責同業一切暴力行為。
美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，非常關注事件 ，譴責任何暴力行為，如有行家違規，保留追究權利，以保障員工及客戶。
地產代理監管局回覆指，地監局非常關注有關事件，正向警方及有關發展商了解事件作出跟進。地產代理從業員必須自律，其公司亦必須為其員工的不當行為負責，地監局會對被證實違規的代理進行處分。持牌人因觸犯涉及暴力的罪行而被定罪，其牌照不但會被撤銷，並會於5年內不會獲重新發牌。倘若有關人士沒有牌照，其牌照申請亦會於5年內不會獲批，僱用他們的地產代理公司亦有機會被處分。
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