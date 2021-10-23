警方表示，今日下午6時接獲報案，表示九龍灣宏照道19號有人打交，警員到場調查，有一人受傷送院。

中原地產表示，已就事件報警處理，被打同事將送院驗傷，將會嚴肅處理嚴正追究，並譴責同業一切暴力行為。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，非常關注事件 ，譴責任何暴力行為，如有行家違規，保留追究權利，以保障員工及客戶。

地產代理監管局回覆指，地監局非常關注有關事件，正向警方及有關發展商了解事件作出跟進。地產代理從業員必須自律，其公司亦必須為其員工的不當行為負責，地監局會對被證實違規的代理進行處分。持牌人因觸犯涉及暴力的罪行而被定罪，其牌照不但會被撤銷，並會於5年內不會獲重新發牌。倘若有關人士沒有牌照，其牌照申請亦會於5年內不會獲批，僱用他們的地產代理公司亦有機會被處分。